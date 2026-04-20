"Прогресивна България“ продължава да трупа убедителна преднина пред ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в Благоевградска област. При 51.69% обработени СИК протоколи в РИК за коалицията на Румен Радев гласувалите са 43.760% или 30 821 от имащите право на глас. Втора политическа сила е ГЕРБ-СДС с 16 454 или 23.362%. Трети са от ПП-ДБ с 11.178% или 7 873.

Четвърта политическа сила в област Благоевград е Движение за права и свободи – ДПС с 2 826 или 4.012%. "Възраждане“ са пети с 3.314% или 2 334. "Величие“, "Меч“, БСП и "Сияние“ са съсответно с 3.247%, 2.877%, 2.505% и 2.128%.

С "Не подкрепям никого“ са гласували 991 души в област Благоевград.