22 жилищни сгради на територията на община Благоевград ще бъдат санирани по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) до 30 юни 2026 г. за близо 17 млн. лева. Това стана ясно по време на пресконференция, на която бяха представени основните дейности по проектите, изпълнявани от Община Благоевград в рамките на процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап 1“.Строително-ремонтните дейности предвиждат подмяна на дограма, полагане на топлоизолация на покриви, подове и външни стени, монтаж на енергоспестяващо осветление, както и дейности по конструктивно укрепване. Ще бъдат извършени ремонти на покривни конструкции, балконски и стълбищни парапети, козирки над входове и общи части, както и възстановяване на мълниезащитни и заземителни инсталации.Основната цел на проектите е енергийно обновяване и модернизиране на жилищния сграден фонд на територията на община Благоевград по устойчив начин. В краткосрочен план се цели подобряване на енергийните характеристики на сградите чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, постигане на по-висок клас на енергопотребление и реализиране на значителни енергийни спестявания. В дългосрочен план проектите ще допринесат за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда чрез оптимизиране на енергийната консумация и намаляване на вредните емисии в атмосферата.Целта е постигане на минимум 30% енергийни спестявания и достигане поне на енергиен клас "Б“ за всички обновени сгради. След реализиране на проектите 15 от общо 22 сгради ще постигнат енергиен клас "А“.Към момента за всички обекти са сключени договори с изпълнители, изготвени са инвестиционни проекти, издадени са разрешения за строеж и са открити строителните площадки. Строително-монтажните дейности са в процес на изпълнение, като първите работи стартираха през септември 2025 г.В пресконференцията взеха участие инж. Светла Захариева, заместник-кмет по строителство, екология и европроекти и Георги Ивановски, началник отдел "Европейски проекти и програми“ в Община Благоевград.Проектите се реализират по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ и обхващат 18 крайни получатели – сдружения на собственици. В резултат от тяхното изпълнение ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в общо 22 жилищни сгради на територията на общината.11 сгради са одобрени за финансиране в Етап II на процедурата "Подкрепа за устойчиво обновяване на жилищния сграден фонд", финансирана със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. По двата етапа ще бъдат обновени 29 сгради, а общата стойност на одобреното финансиране по двата етапа е близо 20 млн. лв.​​​