Над 20 висши учебни заведения от цялата страна представиха своите програми в Благоевград
"Панорама на университетите“ бе открита от заместник-кмета по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска и директора на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград Богдана Костадинова.
Изложението дава възможност на ученици и бъдещи студенти да се запознаят с разнообразието от специалности и възможности за реализация, които предлагат университетите.
Инициативата цели да подпомогне младите хора в избора на бъдеща професия, като им предоставя пряк контакт с представители на висшите училища и актуална информация за условията за кандидатстване и прием.
Организатори на събитието са ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, със съдействието на Община Благоевград и Общинския младежки парламент - Благоевград.
