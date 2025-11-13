24 висши учебни заведения от цялата страна представиха своите програми и специалности по време на "Панорама на университетите“ в Младежки дом - Благоевград."Панорама на университетите“ бе открита от заместник-кмета по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска и директора на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград Богдана Костадинова.Изложението дава възможност на ученици и бъдещи студенти да се запознаят с разнообразието от специалности и възможности за реализация, които предлагат университетите.Инициативата цели да подпомогне младите хора в избора на бъдеща професия, като им предоставя пряк контакт с представители на висшите училища и актуална информация за условията за кандидатстване и прием.Организатори на събитието са ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, със съдействието на Община Благоевград и Общинския младежки парламент - Благоевград.