24 автори представят актуалните художествени търсения на творци от Благоевград и региона в изложба на Съюза на българските художници – Представителство Благоевград, която ще бъде открита на 14 януари от 18:00 ч. в зала 2А на СБХ, ул. "Шипка“ №6, София.В експозицията участват утвърдени и млади творци – членове на СБХ, които чрез разнообразие от стилове и техники представят съвременните тенденции в изобразителното изкуство.Изложбата събира творби на: Ангелина Станчева, Анна Васева, Анна Покровнишка, Антон Гошев, Антон Мавродиев, Георги Ашиков, Георги Драчев, Георги Стойчев, Даян Грант, Деница Боева-Балабанска, Димитър Хаджиангелов, Дияна Захариева, Иван Гоцев, Иван Милушев, Кристиян Балабански, Любима Бърдарова, Румен Божинов, Румен Дешев, Светлин Абаджиев, Спас Цветков, Стоян Божкилов, Христо Шапкаров, Цецка Грънчарова и Янко Стоицов.Изложбата се осъществява в партньорство с Община Благоевград и има за цел да утвърди града като значим художествен център.