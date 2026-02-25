Община Благоевград успешно реализира проект за модернизация на уличното осветление в града и шест населени места с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.С общ бюджет от 463 037,18 евро беше подменено съществуващото улично осветление в ж.к. "Струмско“, ж.к. "Еленово“, ж.к. "Орлова чука“, ж.к. "Ален мак“, кв. "Грамада“, по бул. "Пейо Яворов“ и бул. "Васил Левски“ (в участъка от кръговото кръстовище на бул. "Св. Димитър Солунски“ до ул. "Георги Попов“), както и в селата Еленово, Рилци, Бело поле, Селище, Изгрев и Церово.Общо 2 590 осветителни тела са монтирани по проекта, от които 1 577 на територията на град Благоевград. В рамките на изпълнението са въведени нови средства за измерване и контрол на потреблението на електрическа енергия. Изградена е система за централизирано автоматизирано управление на външното изкуствено осветление с цел постигане на максимална енергийна ефективност.На паркинга на закрития плувен басейн в кв. "Еленово“ е изградена фотоволтаична система с инсталирана мощност 30 kWp за собствени нужди.С подмяната на старите осветители с LED осветление е осигурена необходимата осветеност съгласно националните стандарти, като това ще донесе годишни финансови спестявания и ще намали вредните емисии на въглероден диоксид. Постигнат е и индикаторът за намаляване на потреблението на енергия.По време на пресконференция, провела се днес, 25 февруари 2026г., в зала 101 на Общинска администрация - Благоевград заместник-кметът по строителство, екология и европроекти инж. Светла Захариева, ръководителят на проекта Светослава Миткова и началник-отдел "Европроекти“ в Община Благоевград Георги Ивановски представиха реализираните дейности и постигнатите цели при изпълнението на проекта. Модернизацията цели подобряване на градската среда и повишаване качеството на живот на жителите на община Благоевград.Срокът за изпълнение на проекта е до 28 февруари 2026 г.Проект "Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на община Благоевград“ се реализира с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.