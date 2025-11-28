ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 190 жители на Благоевград се запознаха с Анаеробната инсталация
Дъждовното време не попречи на благоевградчани от различни възрасти да се запознаят в детайли с процеса на разделно събиране и третиране на биоотпадъци.
Най-голям интерес проявиха младите хора - студенти от двата университета ЮЗУ "Неофит Рилски“ и АУБ, както и ученици от Второ, Четвърто и Единадесето основни училища, Националната хуманитарна и Природо- математическата гимназии и Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост.
Посетителите бяха посрещнати от представители на екипа на оператора на Анаеробната инсталация ДЗЗД "Еко Благоевград 2024“, които им показаха основните работни модули в инсталацията и ги запознаха с процесите на третиране на разделно събраните биоотпадъци, продуктите, които се получават и предназначението им.
Очаквайте обявяването на следващите Дни на отворени врати.
Анаеробната инсталация за преработка на разделно събрани биоотпадъци и изградена със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, с цел намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, включително въвеждането на мерки за организиране на разделно събиране на биоразградими отпадъци в общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците (Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево).
