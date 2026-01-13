На 21 януари Разлог отново ще се изпълни с радост, багри и благодат – идва Бабинден, един от най-тачените и обичани празници в Разлог.Тази година над 170 баби ще заденат своите бабинчета и с гордост ще поведат най-пъстрото и красиво Бабинденско хоро в Разлог.Празнуват бабите – пременени в народни носии, заденали новородените в цедилки, закичени с червен конец и паричка – за здраве и против уроки.Празнуват невестите – с усмивки, носии и благослов за живот.Празнуват лекарите и акушерките – хората, които първи посрещат новия живот.С особена почит и признателност е екипът на Родилно отделение, ръководено от д-р Радка Божикова. По стара българска традиция бабите ритуално "измиват“ ръцете ѝ, а тя благославя: "Да се ражда леко!“Бабинден е празник на благодарността и надеждата.Радост за бабите и дядовците.Радост за семействата.Радост за бабинчетата – пременени, нагиздени, носещи бъдещето на Разлог.Хорото на Бабинден, голямо, пъстро, живо. Баби и бабинчета, невести и дядовци, хванати ръка за ръка, обединени от традицията и любовта към живота.