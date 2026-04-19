11,40% е избирателната активност, която отчитат от РИК - Благоевград по данни към 11.00 ч.

Най-висока е активността в община Банско, където гласувалите са 20,11%.

В община Кресна са гласували 18,64 на сто от избирателите, в община Струмяни – 17,93%, в Белица – 17,73%, в Сатовча – 17,71%, в Якоруда – 16,92%, в Симитли – 16,41%.

Най-слаба е избирателната активност в общините Благоевград и Петрич, където до 11.00 ч. са гласували съответно 7,67% и 8%.