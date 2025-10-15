ЗАРЕЖДАНЕ...
|Наближава четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Официалното откриване на фестивала ще се състои на 1 ноември от 19:00 часа на площад "Георги Измирлиев“ . Вечерта ще продължи в 20:00 часа в театъра с "Евангелие по Ф. М. Достоевски“ - постановка на Йерней Лоренци от Сръбския народен театър, която обещава дълбок и емоционален поглед към духовния свят на великия руски писател.
В следващите дни програмата ще предложи впечатляващо разнообразие от теми и режисьорски почерци. На 2 ноември зрителите ще видят "Дракула“ по Брам Стокър, режисиран от Стайко Мурджев и представен от домакините от Драматичен театър "Никола Вапцаров“. Следва "Медея“ на 3 ноември - спектакъл по Еврипид, режисиран от британския режисьор Деклан Донелан и поставен на сцената на Народен театър "Иван Вазов“. Румънският Театър "Метрополис“ от Букурещ ще гостува на 4 ноември с "Кой уби баща ми?“ по романа на Едуард Луи, а на 5 ноември зрителите ще видят "Слепците“ на Турския театър от Скопие, режисиран от Кендрим Рияни.
На 6 ноември Малък градски театър "Зад канала“ ще представи постановката "Велика“ по текст на Тони Макнамара и с режисура отново на Стайко Мурджев.
Фестивалът ще завърши на 7 ноември с гостуването на Театър Нови Сад (Сърбия), който ще покаже спектакъла "Жената на Хасан ага“ под режисурата на Андраш Урбан - едно от най-очакваните събития в тазгодишното издание.
Балканският театрален фестивал 2025 се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Национален фонд "Култура“ по програма "Фестивали“. Сред спонсорите са Търговска верига "Фантастико“, "Войнишки“ ООД, Hitachi Energy, "Еко ферма Укеви“, фермерски магазин Rila Angus Farm и Villa Daros, а сред партньорите – хотелите "Парк Бачиново“, "Diva“ и "Alpha“, Винарска изба "Logodaj“, "Старото фото“, БНТ, БНР Благоевград и ArtAkciq.
Билети за спектаклите могат да бъдат закупени на касата на театъра или онлайн на dtblagoevgrad.com.
