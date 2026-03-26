В ход е дарителска акция за набирането на средства, с които да бъде изграден новия храм "Свети Мина" в Благоевград, предаде репортер на ФОКУС. Църквата, чиито проект бе представен вчера, ще се намира в района на пазара. 

Автор на идейния проект е арх. Георги Витанов и вече има Разрешение за строителство.

Композицията на храма следва каноните на православната църковна архитектура. Сградата е организирана на няколко функционални нива, които включват параклис, помещения за социални дейности и технически зони.

На партера е разположен основният кораб на храма, на второ ниво е оформен балкон с визуална връзка към централното пространство, а в камбанарията – галерия.

Всеки, който иска да се включи с дарение, може да направи това по следния начин: 



Дарителска сметка:



Име на получателя: "Свети Великомъченик Мина“

Адрес: гр. Благоевград, ул. "Чакалица“ №1А, п.к. 2700

IBAN: BG33UBBS80021039814250