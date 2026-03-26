Набират средства за изграждането на новия храм в Благоевград
Автор на идейния проект е арх. Георги Витанов и вече има Разрешение за строителство.
Композицията на храма следва каноните на православната църковна архитектура. Сградата е организирана на няколко функционални нива, които включват параклис, помещения за социални дейности и технически зони.
На партера е разположен основният кораб на храма, на второ ниво е оформен балкон с визуална връзка към централното пространство, а в камбанарията – галерия.
Всеки, който иска да се включи с дарение, може да направи това по следния начин:
Дарителска сметка:
Име на получателя: "Свети Великомъченик Мина“
Адрес: гр. Благоевград, ул. "Чакалица“ №1А, п.к. 2700
IBAN: BG33UBBS80021039814250
