Набират доброволци за благоевградското доброволно формирование
Желалаещите да се включат в доброволния отряд трябва да са лица, навършили 18 години, да са клинично здрави, да не страдат от психично заболяване и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.
Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволните формирования.
Подаване на документи:
Стая №329 в сградата на Община Благоевград, пл. "Георги Измирлиев“ №1, с регистрация в деловодството.
Краен срок: 13.03.2026 г. (включително)
Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Регистрират се само заявления с пълен комплект документи.
Списъци и съобщения, свързани с подбора, ще бъдат публикувани на информационното табло на входа на Общината и на официалния сайт на Община Благоевград в раздел "Структура“ → "Конкурси за незаети длъжности“. Лице за контакт: Явор Хаджиев – Ръководител на Доброволно формирование "Георги Измирлиев – Македончето“, телефон: 0877397787, електронна поща: df-izmirliev@abv.bg.
Доброволно формирование “Г.Измирлиев - Македончето“ участва в национални учения и е оборудвано с екипировка и съоръжения в съответствие с изискванията. Доброволците подпомагат дейността на пожарникарите при възникнали бедствия, аварии и катастрофи.
