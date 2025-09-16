ЗАРЕЖДАНЕ...
|На вниманието на учениците от 10 и 11 клас в Благоевград
ABLE Mentor е насочена към ученици в X и XI клас, които желаят да развият своите умения, да се ориентират кариерно или да създадат бизнес план за собствен проект. В рамките на около три месеца участниците работят с индивидуален ментор – професионалист в сферата, към която е насочен техният проект.
По време на срещата ще бъде представена програмата в детайли, ще бъдат споделени примери за успешно реализирани ученически проекти, както и вдъхновяващи истории от участници в предишни сезони.
Ако си ученик в X или XI клас и:
- все още не си сигурен какво да кандидатстваш след завършване;
- имаш идея, но не знаеш как да я реализираш;
- искаш да придобиеш нови умения или да откриеш нови интереси;
- или просто искаш да се запознаеш с интересни и различни хора - заповядай на срещата и научи повече!
Община Благоевград е партньор на ABLE Mentor, като подкрепя реализирането на програмата на местно ниво – подпомага намирането на ментори, популяризира инициативата сред учениците и осигурява подходящи пространства за събитията през сезон 2025/2026 г.
