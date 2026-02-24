ЗАРЕЖДАНЕ...
НСОРБ с почетна юбилейна грамота за община Благоевград
Наградата по случай 30-годишнината от създаването на Сдружението получиха още 93 общини негови учредители.
В Общото събрание на Националното сдружение, което се провежда днес в София, участват кметът Методи Байкушев и председателят на ОбС - Благоевград Антоанета Богданова.
