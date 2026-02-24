С почетна юбилейна грамота за съществено участие в създаването на НСОРБ и утвърждаването му като единна, представителна и силна организация на местната власт бе удостоена община Благоевград.Наградата по случай 30-годишнината от създаването на Сдружението получиха още 93 общини негови учредители.В Общото събрание на Националното сдружение, което се провежда днес в София, участват кметът Методи Байкушев и председателят на ОбС - Благоевград Антоанета Богданова.