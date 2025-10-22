ЗАРЕЖДАНЕ...
|НОИ: За ТЕЛК пенсия без прекъсване е важна датата на подаване на документа за преосвидетелстване
С последните изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж важно значение придобива датата, на която е подадено заявлението-декларация за преосвидетелстване на лицето:
"Изплащането на инвалидната пенсия се продължава без прекъсване от датата, следваща тази, до която е била отпусната, когато заявлението-декларация за преосвидетелстване е подадено от лицето до датата, на която изтича срокът на последното действащо експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, по което е изплащана пенсията за инвалидност, съответно – добавката за чужда помощ;
Когато заявлението-декларация за преосвидетелстване е подадено от лицето след въпросната дата, изплащането на инвалидната пенсия, съответно – на добавката за чужда помощ, се възстановява от датата на преосвидетелстването".
Посочените промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се отнасят за заявления-декларации за преосвидетелстване, подадени от лицата на 2 декември 2025 г. и след тази дата.
