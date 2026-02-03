България пожълтя! Предупреждение за опасно ниски температури е в сила за цялата страна, без Благоевград и областта. В по-голямата част от страната температурите ще останат под нулата и през деня.Днес облачността ще е значителна а до обяд в равнинната част ще е и мъгливо. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. В по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в Югозападна България – до 5° - 7°, за София максималната температура ще е около 2°.Над планините ще има значителна облачност. Само по най-високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.Над Черноморието ще има разкъсана облачност: над южното крайбрежие - по-често значителна, а над северното – с повече слънчеви часове. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между минус 2° и 1°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.