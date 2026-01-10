ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ: Внимание, поледица! Жълт код за опасно време за Благоевград
©
Днес ще бъде облачно с валежи. Сутринта на много места, главно в Западна и Южна България ще вали дъжд и сняг и в Северозападна България, високите полета на Югозападна и районите около Средна Гора ще има условия за поледици. До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна и значителни по количество ще са в крайните южни райони. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, в Източна България от север-североизток. С него ще нахлува студен въздух и дъждът ще започне да преминава в сняг. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°.
В планините ще е облачно и с валежи от сняг, значителни в масивите от Югозападна България. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 3°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен югозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
08:31
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
08.01
Още от категорията
/
Над 20 автори представят актуалните художествени търсения на творци от Благоевград и региона в изложба на Съюза на българските художници
08.01
Със звън на чанове, атрактивни разнообразни костюми и пресъздаване на древни български традиции стотици участници изпълниха центъра на Благоевград
05.01
Хаос в градския транспорт в Благоевград след въвеждането на еврото, очакват се сериозни финансови загуби
04.01
Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми ще дефилират в центъра на Благоевград на 4 януари
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Пирин" има нов собственик
20:05 / 09.01.2026
Пътят от Банско до местността "Шилигарника" е почистен и отворен ...
17:56 / 09.01.2026
Благоевград отдава почит към Пейо Яворов и Мара Бунева
17:13 / 09.01.2026
Община Благоевград стартира "Детски Бизнес Клуб"
17:14 / 09.01.2026
По стара българска традиция отбелязаха Бабинден в село Пирин
20:04 / 09.01.2026
Фотоконкурс "Симитли – Древната земя на кукерите" търси най-добри...
20:04 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.