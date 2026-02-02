ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ: Сняг и дъжд през първата седмица от февруари в Благоевград
©
В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Временно интензивни и значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област, ще се образува нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. След обяд в Беласица, Огражден, Рила и Пирин валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, по-върховете от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.
По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от сняг, по южното крайбрежие интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 2°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
През следващите два дни ще е без валежи. Във вторник сутринта ще е доста студено с минимални температури до минус 12°-минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Облачността ще е разкъсана, на места и до предимно слънчево време.
В сряда на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност, а над останалата част от страната ще се увеличат и високата и средната. В Източна България югозападният вятър ще се усили.
В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно, повишава се вероятността за валежи от дъжд, през първия ден главно в югоизточната половина от страната, през втория - и в северозападните райони. В Източна България ще продължи да духа умерен и силен югозападен вятър и затоплянето ще продължи; дневните температури там ще достигат 15°-16°.
В събота вятърът ще се смени със северозападен, в по-голямата част от страната, с изключение на югозападните райони, ще е умерен до силен. Валежи ще има на малко места сутринта, а след обяд облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще остане топло за периода.
И в неделя ще бъде топло, но отново ще е предимно облачно, от юг-югозапад ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Нидерландецът Рудолф от Дълги дел: Българите са отворени, общителни и могат да бъдат истински приятели
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Динко Стоев е новият носител на наградата "Майстора"
18:03 / 01.02.2026
Заради снеговалежа: Ограничения по ключови пътища в Благоевградск...
15:42 / 01.02.2026
Снегът ограничи движението през прохода "Предел"
13:10 / 01.02.2026
Край на лева: От днес еврото е единствената официална валута в Бъ...
08:41 / 01.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.