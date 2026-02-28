ЗАРЕЖДАНЕ...
Мюзикълът "Класният се жени" и Васил Петров поставиха началото на първото издание на фестивала "Бродуей в Благоевград"
Ученици, солисти и оркестър пренесоха публиката в проблемите, дилемите и забавните моменти от живота на 12 "Б" с много емоции, песни, танци и разказани истории.
В мюзикъла участваха ученици от НХГ "Св. Св. Кирил и Методий“, Училище по изкуства "Престо“ и Танцов клуб "Силвана Денс", в партньорство с оркестъра на Камерна опера - Благоевград.
По-късно същия ден мелодиите на Бродуей с Васил Петров, Христина Кацарска, Биг Бенд - Благоевград и нестихващи аплодисменти белязаха първата вечер от фестивала "Бродуей в Благоевград".
Фестивалът продължава и днес.
/
