Къща е горяла в благоевградското село Мощанец, научиСигналът за пожара е получен около 17:22 часа на тел. 112.От пристиналите служители на РСПБЗН-Благоевград пожарът е погасен, като в къщата е открито тялото на 60-годишен мъж от селото, който е починал.