Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Къща е горяла в благоевградското село Мощанец, научи ФОКУС. Сигналът за пожара е получен около 17:22 часа на тел. 112.

От пристиналите служители на РСПБЗН-Благоевград пожарът е погасен, като в къщата е открито тялото на 60-годишен мъж от селото, който е починал.