Мъж е загинал след падане от сграда в центъра на Благоевград, научи ФОКУС.

Трупът е открит до тротоара на бул. "Свети свети Кирил и Методий“.

Медицинският екип е констатирал смъртта му.

Причините, довели до трагичния инцидент са в процес на установяване.