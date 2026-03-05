Мъж е загинал след падане от сграда в центъра на Благоевград, научиТрупът е открит до тротоара на бул. "Свети свети Кирил и Методий“.Медицинският екип е констатирал смъртта му.Причините, довели до трагичния инцидент са в процес на установяване.