Мъж е загинал след падане от сграда в центъра на Благоевград
© ФОКУС
Трупът е открит до тротоара на бул. "Свети свети Кирил и Методий“.
Медицинският екип е констатирал смъртта му.
Причините, довели до трагичния инцидент са в процес на установяване.
