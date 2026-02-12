Втори труп на куче е открит в река Благоевградска Бистрица, след като по-рано беше подаден сигнал за стрелба по бездомни животни в района на джамията в Благоевград. Това става ясно от публикация във Facebook.Първоначално граждани съобщили за изстрели, а малко след това било намерено мъртво куче. По-късно в коритото на реката изплувало и второ тяло, което засилва съмненията за умишлено посегателство.Случаят предизвика силно възмущение сред жителите на града. Хората настояват за бързо и задълбочено разследване и за строга отговорност за извършителя. Според тях насилието срещу беззащитни животни е тревожен сигнал, който не бива да бъде пренебрегван.Очаква се компетентните институции да изяснят всички обстоятелства около инцидента.