Днес облачността и на изток ще се увеличи, ще е разкъсана средна и висока, над централните райони временно ще намалее до слънчево. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°. За Благоевград – 13 градуса, но само 2 градуса сутринта.Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.Над Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.