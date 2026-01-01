Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който до вечерта ще се ориентира от югозапад и с него ще започне бързо затопляне. Максималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°.В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен северозападен вятър. Ще е студено с максимална температура на височина 1200 метра около минус 3°, на 2000 метра – около минус 10°.По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен западен вятър, който до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 2°-5°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.