Моторист пострада при инцидент в Гоце Делчев
В следствие на това е допуснал ПТП.
В резултат на инцидента, мотоциклетистът е пострадал с фрактура на подбедрицата.
На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.
Изложбата "Жените творци на Благоевград" превърна фоайето на Община Благоевград в дом на изкуството
Пожар в землището на село Марчево, призовават за доброволци
21:58 / 11.03.2026
Затварят две благоевградски улици, заради ремонт
17:19 / 11.03.2026
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов идва в Бла...
17:20 / 11.03.2026
Разделното събиране на отпадъци бе част от популярните куиз форма...
12:01 / 11.03.2026
Затварят тунел "Железница" на АМ "Струма"
07:29 / 11.03.2026
