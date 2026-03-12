Вчера, около 16:30 часа на ул. "Драмски път“ в град Гоце Делчев, мотоциклет, управляван от 49-годишен мъж от града не е спазил необходимата дистанция от движещ се пред него лек автомобил с 39-годишен водач от същия град.В следствие на това е допуснал ПТП.В резултат на инцидента, мотоциклетистът е пострадал с фрактура на подбедрицата.На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.