Редовното заседание на Общински съвет в Благоевград започна с тържествена церемония по връчване на грамоти на едни от най-изявените млади таланти на града, постигнали значими успехи в областта на менталната математика, предаде репортер наДецата, посветили безброй часове на усъвършенстване на уменията си, впечатляват със светкавични изчисления и изключително бързо логическо мислене. Именно тези качества им донесоха признание както на национално, така и на международно ниво.Председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова отличи участниците за техните постижения и достойното представяне на България и Благоевград по време на международната олимпиада Brain Fest 2026, проведена в Истанбул.С отличия бяха наградени Владислав Илчов, Александър Петревски и Дейвид Балиев, които се нареждат сред най-високо отличените участници в състезанието. Признание получиха и Кристиан Зехиров, Алекс Смуков, Александър Чукарски, Александър Шахпазов и Илиян Димитров, представили се на високо ниво сред международна конкуренция.Децата от Център за развитие МАЕ – Благоевград за пореден път доказаха, че съчетанието между талант, упоритост и отдаденост води до впечатляващи резултати. Те не само участваха в престижния форум, но и се утвърдиха сред най-добрите, издигайки името на България на международната сцена.Общо 11 деца от МАЕ Благоевград и МАЕ Троян представиха страната ни в състезанието в Истанбул, като затвърдиха позициите на българските участници сред водещите в областта на менталната математика.В знак на признателност за всеотдайната работа и приноса към развитието на младите таланти, грамота беше връчена и на ръководителя на отбора Станислава Живкова Геранова от Център за развитие МАЕ – Благоевград.