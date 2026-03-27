Млади таланти от Благоевград бяха отличени за успехи в менталната математика на международен форум
Децата, посветили безброй часове на усъвършенстване на уменията си, впечатляват със светкавични изчисления и изключително бързо логическо мислене. Именно тези качества им донесоха признание както на национално, така и на международно ниво.
Председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова отличи участниците за техните постижения и достойното представяне на България и Благоевград по време на международната олимпиада Brain Fest 2026, проведена в Истанбул.
С отличия бяха наградени Владислав Илчов, Александър Петревски и Дейвид Балиев, които се нареждат сред най-високо отличените участници в състезанието. Признание получиха и Кристиан Зехиров, Алекс Смуков, Александър Чукарски, Александър Шахпазов и Илиян Димитров, представили се на високо ниво сред международна конкуренция.
Децата от Център за развитие МАЕ – Благоевград за пореден път доказаха, че съчетанието между талант, упоритост и отдаденост води до впечатляващи резултати. Те не само участваха в престижния форум, но и се утвърдиха сред най-добрите, издигайки името на България на международната сцена.
Общо 11 деца от МАЕ Благоевград и МАЕ Троян представиха страната ни в състезанието в Истанбул, като затвърдиха позициите на българските участници сред водещите в областта на менталната математика.
В знак на признателност за всеотдайната работа и приноса към развитието на младите таланти, грамота беше връчена и на ръководителя на отбора Станислава Живкова Геранова от Център за развитие МАЕ – Благоевград.
