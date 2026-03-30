На март около 21:20 часа в ж.к. "Изгрев“ в град Сандански, 14-годишен младеж от града, управлявайки с несъобразена скорост индивидуално електрическо превозно средство е загубил контрол и е паднал на земята.Той е пострадал с разкъсан далак и вътрешен хематом, а возещият се прав зад него 14-годишен негов съгражданин - с охлузни рани в областта на ръката.На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.