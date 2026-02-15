ЗАРЕЖДАНЕ...
Млада жена от Дупница е в болница след нападение с нож
© ФОКУС
По първоначална информация две жени са седели на беседка в града, когато към тях се приближил мъж и поискал пари. По данни на полицията те били склонни да му дадат средства, но въпреки това мъжът нанесъл порезна рана на 26-годишната жена.
На пострадалата е оказана медицинска помощ, след което е транспортирана за лечение в болница в София.
Полицейските екипи са предприели незабавни действия по издирване на извършителя, който към момента не е установен. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура. Работата по случая продължава.
Идва силен циклон, чака ни оранжев дъжд на 15 февруари
19:53 / 14.02.2026
Благоевградски художници с разказ за любовта и виното
19:27 / 14.02.2026
Малчугани от Петрич разбраха какво е да бъдеш археолог
19:27 / 14.02.2026
Обходният път на Кресна трябва да бъде завършен до две години
09:02 / 14.02.2026
