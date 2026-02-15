26-годишна жена от Дупница е била наранена с нож в областта на корема тази сутрин, съобщиха заот ОДМВР – Кюстендил.По първоначална информация две жени са седели на беседка в града, когато към тях се приближил мъж и поискал пари. По данни на полицията те били склонни да му дадат средства, но въпреки това мъжът нанесъл порезна рана на 26-годишната жена.На пострадалата е оказана медицинска помощ, след което е транспортирана за лечение в болница в София.Полицейските екипи са предприели незабавни действия по издирване на извършителя, който към момента не е установен. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура. Работата по случая продължава.