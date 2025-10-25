Новини
Млада шофьорка помете 4 коли в Благоевград
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:09Коментари (0)98
© pirinsko.com
Инцидент с материални щети стана през нощта в благоевградския квартал "Ален мак“, пред блок 28Б. Млада шофьорка от Сандански, която живее и работи в Благоевград, изгубила контрол над автомобила си и ударила четири паркирани коли. 

Според очевидци, след произшествието момичето не подало сигнал до полицията. Екип на регионална медия посети мястото на инцидента и разговаря с гневните потърпевши. Малко след това на място се появила и самата водачка.

 

Тя обяснила, че при маневра за обръщане закачила една от колите, но воланът останал навит и така последвали още няколко удара. Младата жена се извинила на собствениците на пострадалите автомобили и поела ангажимент да покрие щетите, предава Pirinsko.com.

 

На сутринта на местопроизшествието е пристигнал екип на полицията, който е извършил оглед и е започнал проверка по случая.

