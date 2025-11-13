21-годишен шофьор от Благовград е с комоцио след катастрофа в центъра на града, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.От полицията уточняват, че около 10:00 часа вчера на кръстовище между улица "Чакалица“ и булевард "Джеймс Баучер“ в Благоевград, лек автомобил, управляван от 78-годишен мъж от село Зелен дол е отнел предимството на друг лек автомобил с 21-годишен водач. Вследствие на това е настъпила катастрофа.На двамата мъже са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.