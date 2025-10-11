ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млад мъж загина, след като самокатастрофира в Благоевградско
Лек автомобил "БМВ", управляван от 21-годишен мъж от гр. Благоевград, движейки се в посока от с. Долно Българчево към с. Бело поле, е излязъл извън платното за движение, блъснал се е в земен скат и се е преобърнал няколко пъти.
В резултат на инцидента, водачът на автомобила е починал, а 28-годишен негов спътник от гр. Благоевград е настанен в МБАЛ-Благоевград с комоцио и наранявания в областта на гърба.
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
