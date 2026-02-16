На 13 февруари около 14:17 часа на тел.112 е получен сигнал за това, че на паркинг на магазин в землището на село Дамяница, при използване на азотен спрей за почистване на черна техника в лек автомобил и запалване на цигара се е получила детонация, в резултат на което 24-годишен мъж от село Асен, общ. Павел Баня е пострадал с изгаряния в областта на ръцете, лицето и шията.Същият е транспортиран за лечение в болнично заведение в град София.По случая е образувано досъдебно производство.