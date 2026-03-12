ЗАРЕЖДАНЕ...
Митнически служители задържаха 4 млн. къса цигари в района на Кулата
Около 16,30 ч. на 11.03.2026 г. на Граничен преход Кулата митнически служители от отдел "Борба с наркотрафика“ в ТД Митница София са проверили влизащ в страната от Република Гърция товарен автомобил - влекач с полуремарке, с хърватски регистрационни номера.
В полуремаркето на автомобила, върху палета, били открити кашони, съдържащи 200 000 кутии цигари с различни търговски марки, без поставен български акцизен бандерол върху потребителската опаковка. Общото установено количество е 400 мастербокса или общо 200 000 кутии – 4 000 000 къса цигари.
Образувано е досъдебно производство от разследващ митнически инспектор. Под ръководството на Районна прокуратура-Благоевград, Териториално отделение-Петрич, се води разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК.
Водачът на моторното превозно средство – гражданинът на Хърватия А.Р., е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.
Предстои същият да бъде привлечен в качеството на обвиняем и задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор, както и внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“.
