Минус 9 градуса сутринта в Благоевград, максималните ще са малко над нулата
Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.
По Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 2°-4°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Скиор загина в Пирин
12.01
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
10.01
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
10.01
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
Над 20 автори представят актуалните художествени търсения на творци от Благоевград и региона в изложба на Съюза на българските художници
08.01
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:45 / 12.01.2026
Ще стане ли 1 евро "Синята зона" в Благоевград?
16:34 / 12.01.2026
Ето кой ще извършва наблюдение и контрол във връзка с въвеждането...
16:14 / 12.01.2026
Област Благоевград остава далеч от прага за грипна епидемия
15:57 / 12.01.2026
Посолството на България в Скопие след нападението: Липсата на нак...
19:24 / 11.01.2026
Ротари клуб Петрич с важно дарение за нуждите на КАТ – Пътна поли...
16:49 / 11.01.2026
