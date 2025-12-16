ЗАРЕЖДАНЕ...
Минус 3 градуса сутринта до плюс 7 в Благоевград днес
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще започне да се ориентира от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 4°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад, след обяд от североизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Обновиха асфалтовия път и тротоарите до храм "Св. Архангел Михаил" в благоевградското село Еленово
