Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов идва в Благоевград
При посещението си той ще разговаря и с ръководството и работещите в дома, за да им декларира своята подкрепа за запазване на пълна политическа неутралност в професионалната им дейност.
Събитието ще се проведе на 12 март от 13,30 часа в Дома за стари хора "Света Петка“ в Благоевград, който се намира в кв. "Струмско“, ул. "Освобождение“ №23.
Обсъдиха мерки за облекчаване на трафика в района на Кресна около Великденските празници и летния туристически сезон
10.03
Ето кога започва електронният прием на заявления за първа група в детските градини в Благоевград
06.03
Община Благоевград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на нова паркова зона
06.03
Благоевградският театър със специална кампания по случай Празника на жената и изложба "Коя си ти под ролята?"
04.03
Доц. Георги Цветков: Няма да има мащабна сухопътна операция в Иран, но не могат да се изключат някакви ограничени действия
02.03
Встъпиха в длъжност двамата заместници на благоевградския областе...
20:46 / 10.03.2026
Съдът остави в ареста трима обвиняеми по дело за рекет и проститу...
16:15 / 10.03.2026
