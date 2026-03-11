Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще се срещне с живеещите в Дома за стари хора "Света Петка“ в Благоевград в изпълнение на своя приоритет за гарантиране на свободния вот на всички уязвими групи на предстоящите избори и недопускане на влияние върху тях през социалните инструменти.При посещението си той ще разговаря и с ръководството и работещите в дома, за да им декларира своята подкрепа за запазване на пълна политическа неутралност в професионалната им дейност.Събитието ще се проведе на 12 март от 13,30 часа в Дома за стари хора "Света Петка“ в Благоевград, който се намира в кв. "Струмско“, ул. "Освобождение“ №23.