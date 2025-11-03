Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
Автор: Илиана Пенова 12:12Коментари (0)131
©
3.7 милиона българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки, ако в страната има работеща депозитна систем

Над 3.7 милиона българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки, ако в страната има работеща депозитна система. ,,България има реалната възможност да въведе модел на депозитна система, стъпил върху най-добрите европейски практики. Нужно е само държавата да даде зелена светлина за това. Още повече, че в 18 страни на ЕС вече има депозитни системи. " , коментира изпълнителният директор на Съюзът на пивоварите в България (СПБ) Ивана Радомирова. 

През последните 5 години инвестициите на българските пивовари за зелени иновации надхвърлят 90 млн. лева. За същия период се отчита 40% намаление на електроенергията за производството на 1 хектолитър бира. В сравнение с 2020 г. на пазара са пуснати с 4100 тона по-малко стъклени бутилки за еднократна употреба, а при ПЕТ бутилките намалението е с 37%. С 30% е редуциран CO2 отпечатъкът на индустрията. Инвестициите за зелени иновации в бранша общо възлизат на 90 милиона лева. 

Тези данни бяха коментирани по време на Форума за устойчиво развитие, кръгова икономика, организиран от  Съюза на пивоварите в България.  Европейски експерти представиха успешните модели на депозитни системи за опаковки от напитки в Дания, Нидерландия, Литва, Швеция, където се постига над 90% събираемост на опаковките от напитки. Навсякъде тези системи се управляват от задължените индустрии на производителите на напитки. У нас бизнесът също декларира готовността си да поеме водеща роля в изграждането на депозитната система, каквото е и изискването на новия Регламент за опаковките.

Събитието се проведе с участието на посланиците на Дания, Нидерландия и Белгия, които подкрепиха въвеждането на депозитна системата у нас като един от най-ефективните инструменти за намаляване на отпадъците и крайъгълен камък на кръговата икономика. Официални гости на Форума бяха  Вицепремиерът Атанас Зафиров, Министърът на околната среда и водите Манол Генов,  редица представители на бизнеса, неправителствения сектор и държавните институции. Министър Генов подчерта, че кръговата икономика е в основата на зеления преход и че въвеждането на депозитна система за опаковки е доказано ефективен модел, изискващ споделена отговорност между институциите, бизнеса и гражданите.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
22:34 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
12:41 / 01.11.2025
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
10:26 / 01.11.2025
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
17:10 / 01.11.2025
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
16:35 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
16:33 / 01.11.2025
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Катастрофи в България
Зима 2025/2026 г.
Президентски избори 2026 година
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: