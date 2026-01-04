Съжалявам, че отново пропуснаха шанса да бъдат добри съседи. Това каза днес пред журналисти премиерът на РСМ Християн Мицкоски, коментирайки оспорването от страна на България на Плана за действие за малцинствата.В изявление пред медиите премиерът на РСМ заяви, че случилото се е това, за което е предупредил партньорите си в Брюксел – "че дори най-добрият План за действие за малцинствата ще бъде отхвърлен от България", пише МКД."Нито една държава членка не е против, нито едно малцинство в Македония не е против, защото имаше публичен дебат. Проблемът е, че е на английски. Съжалявам, но родният ми език е македонски, официалният език за международна употреба е македонски, няма друг. Ако това притеснява някого, не мога да се спра и съжалявам, че е така," каза Мицкоски.Той посочи, че всичко е направено според поисканото."Това направихме, дадохме го ден предварително. Ако мислят, че ще го изпратим на друг език, нямаме друг език според Конституцията. Това е македонският език. Те отново показват, че няма връзка между малцинството и българите в Конституцията. Те имат много по-дълбоки корени в своите искания и по-дълбоки проблеми и отново показват, че намеренията им са напълно различни," каза той.Мицкоски подчерта, че към този момент правителството няма никакъв контакт с България.