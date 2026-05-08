Нов фестивал събира в Благоевград музика, съвременно изкуство, театър, кино и градска култура. Всичко това ще се случи от 8 до 13 юни, а нашият град ще бъде домакин на първото издание на Crossing Jumaya - фестивал, който среща различни поколения артисти, различни стилове и различни култури.

За първи път в България от Ню Йорк пристига групата Hazmat Modine, за да се качи на сцената в Благоевград. На нея ще чуем и видим и живата легенда Иво Папазов – Ибряма и неговият Wedding Band, една от най-обичаните изпълнителки на Балканите от Северна Македония – Каролина Гочева, Пиян Славей от култовата група "Фолтин“, композитора и пианист с международна кариера - Дуке Бояджиев. От Букурещ пристига една от най-интересните съвременни хип-хоп групи на румънската сцена – Subcarpați, а специално място във фестивала заема и проектът Kottarashky & Sando на Никола Груев – Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов.

Фестивалът е разделен на две части и включва Градска програма, която започва на 8 юни, и две големи музикални фестивални вечери на 12 и 13 юни.

Градската програма е създадена така, че да бъде истинска част от живота на Благоевград. Тя връща вниманието към хора, места и истории, оставили следа в културната памет на града, и създава специален контекст за музикалната част на фестивала.

Сред акцентите е изложба с произведения на големия български художник Златю Бояджиев от колекцията на Регионалния исторически музей – Благоевград. Неин куратор е младата благоевградчанка Савина Топурска – визуален артист и изследовател с образование във Франция. В същия ден зрителите ще могат да гледат и документалния филм "Кучето на Златю“ на Петър Вълчанов и Кристина Грозева в кино "Синемакс“.

Фестивалът ще представи още изложби на Сашо Стоицов – едно от най-разпознаваемите имена в съвременното българско изкуство, и на Боря Шапшалова, която работи с дигитална живопис, инсталации и светлинни обекти.

В програмата са включени и театрални събития. На 10 юни Драматичен театър "Никола Вапцаров“ ще представи спектакъла "Ние, духовата музика“ от Йордан Радичков, режисиран от Петринел Гочев. Преди представлението режисьорът ще се срещне с публиката във фестивалния клуб Stage bar. На 13 юни зрителите ще могат да гледат и отличеното с награда "Икар“ представление "В лунната стая“ на Кукления театър в Благоевград.

Кулминацията на фестивала ще бъдат двете музикални вечери на 12 и 13 юни в парк "Македония“, които ще събират традиция, експеримент и глобални влияния и ще обединят музикантите, дошли от Балканите и по-далеч, за да зарадват публиката в Благоевград.

Куратор на музикалната програма е Никола Груев – Котарашки, а куратор на Градската програма е Любима Бучинска. Двамата са и автори на концепцията на фестивала.

Фестивалът се организира от Община Благоевград и цели да утвърди града като място за съвременна култура и международен артистичен обмен, като същевременно предостави на жителите достъп до качествени културни събития и привлече гости от цяла България.