© III Международен фолклорен фестивал "Изгрев от Айдара“ ще се проведе на 6 и 7 септември в с. Изгрев. Програмата на събитието, което се утвърждава като посланик на фолклорните традиции, ще бъде съчетана с тържествено честване ня 45 годишнината от основаването на Народно читалище "Арсени Костенцев 1980“ и с XI традиционен събор "Съединението на България“.



Инициативата ще събере на една сцена певчески състави и танцови формации. Началото на двата фестивални дни е в 15.00 часа на пл. "Св. Троица“.



По време на събитието ще се състои и пленер по изобразително изкуство, а създадените творби ще бъдат предложени на благотворителен търг в подкрепа на довършването на храм "Свети Иван Рилски Чудотворец“.



В първата вечер от 20.00 часа на сцената ще излязат гост-изпълнителите Ваня Найденова и оркестър "Джумая бенд“, а на 7 септември за публиката своя репертоар ще изпълнят Боряна Карпузова и оркестър "Уникат“.



Събитието се организира от Община Благоевград, кметство с. Изгрев и НЧ "Арсени Костенцев 1980“.