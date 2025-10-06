Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Методи Байкушев откри изложба, посветена на 20 години Дневен център "Светлина"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:09Коментари (0)103
© Община Благоевград
Изложба "Вдъхновение, професионализъм и творчество“, посветена на 20 години от създаването на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Светлина“ и Световния ден на психичното здраве, откри днес във фоайето на Община Благоевград кметът Методи Байкушев.

Експозицията включва 66 творби, създадени от потребители на Дневния център "Светлина“.

"Вече две десетилетия тук се предоставя подкрепа, грижа и надежда на хората, които имат нужда от това. Изключителни са постиженията, които ние като общност сме постигнали през тези години.“, заяви той при откриването.

Кметът поздрави хората, които работят в общинските социални услуги за професионализма, всеотдайността и любовта, с която подкрепят хората в нужда и благодари на ръководителите за смелостта да се борят, защото животът винаги има смисъл.

"Изложбата, която откриваме днес, вниква в дълбочината на човешките преживявания и показва не само таланта и уменията, но и интелекта, чувствителността и вдъхновението, които са вложени във всяка творба“, каза кметът по време на откриването.

Картините, рисувани с маслени бои и акварел, графиките, паната от естествени материали, диамантните и бродираните гоблени, и паната, изработени с акрилни бои са прекрасни произведения и отразяват развитието, таланта и стремежа към красота и изразяване чрез изкуство на всеки от авторите им.

Изложбата може да бъде видяна до 10 октомври 2025 г. във фоайето на Община Благоевград.

В Световния ден на психичното здраве - 10 октомври Дневен център "Светлина“ организира Ден на отворените врати, в който всеки може да посети центъра ул. "Славянска“ №40 от 8:30 до 16:00 ч., където ще има възможност да се запознае с дейността му.

Социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Светлина“ е създадена през 2005 г. чрез реализиране на съвместен проект между Община Благоевград, "Глобална инициатива в психиатрията“ и Югозападен университет "Неофит Рилски“. Тогава в Благоевград е основан и първият в България комплекс за психично-здравни услуги в общността, включващ Защитено жилище, Дневен център и Информационен център за психично здраве, насочени към адаптацията и реинтеграцията на хора с тежки психични заболявания.

Дневният център "Светлина“ е с капацитет 25 места. В услугата работят социални работници, психолози и медицинска сестра.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
11:24 / 04.10.2025
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
Благоевградчани, ако искате да видите нещо интересно – до 18.00 часа отидете до Младежкия дом
13:06 / 04.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
13:55 / 04.10.2025
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
10:04 / 04.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Природни стихии
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: