Методи Байкушев откри изложба, посветена на 20 години Дневен център "Светлина"

Изложба "Вдъхновение, професионализъм и творчество", посветена на 20 години от създаването на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Светлина" и Световния ден на психичното здраве, откри днес във фоайето на Община Благоевград кметът Методи Байкушев.



Експозицията включва 66 творби, създадени от потребители на Дневния център "Светлина“.



"Вече две десетилетия тук се предоставя подкрепа, грижа и надежда на хората, които имат нужда от това. Изключителни са постиженията, които ние като общност сме постигнали през тези години.“, заяви той при откриването.



Кметът поздрави хората, които работят в общинските социални услуги за професионализма, всеотдайността и любовта, с която подкрепят хората в нужда и благодари на ръководителите за смелостта да се борят, защото животът винаги има смисъл.



"Изложбата, която откриваме днес, вниква в дълбочината на човешките преживявания и показва не само таланта и уменията, но и интелекта, чувствителността и вдъхновението, които са вложени във всяка творба“, каза кметът по време на откриването.



Картините, рисувани с маслени бои и акварел, графиките, паната от естествени материали, диамантните и бродираните гоблени, и паната, изработени с акрилни бои са прекрасни произведения и отразяват развитието, таланта и стремежа към красота и изразяване чрез изкуство на всеки от авторите им.



Изложбата може да бъде видяна до 10 октомври 2025 г. във фоайето на Община Благоевград.



В Световния ден на психичното здраве - 10 октомври Дневен център "Светлина“ организира Ден на отворените врати, в който всеки може да посети центъра ул. "Славянска“ №40 от 8:30 до 16:00 ч., където ще има възможност да се запознае с дейността му.



Социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Светлина“ е създадена през 2005 г. чрез реализиране на съвместен проект между Община Благоевград, "Глобална инициатива в психиатрията“ и Югозападен университет "Неофит Рилски“. Тогава в Благоевград е основан и първият в България комплекс за психично-здравни услуги в общността, включващ Защитено жилище, Дневен център и Информационен център за психично здраве, насочени към адаптацията и реинтеграцията на хора с тежки психични заболявания.



Дневният център "Светлина“ е с капацитет 25 места. В услугата работят социални работници, психолози и медицинска сестра.