|Методи Байкушев откри изложба, посветена на 20 години Дневен център "Светлина"
Експозицията включва 66 творби, създадени от потребители на Дневния център "Светлина“.
"Вече две десетилетия тук се предоставя подкрепа, грижа и надежда на хората, които имат нужда от това. Изключителни са постиженията, които ние като общност сме постигнали през тези години.“, заяви той при откриването.
Кметът поздрави хората, които работят в общинските социални услуги за професионализма, всеотдайността и любовта, с която подкрепят хората в нужда и благодари на ръководителите за смелостта да се борят, защото животът винаги има смисъл.
"Изложбата, която откриваме днес, вниква в дълбочината на човешките преживявания и показва не само таланта и уменията, но и интелекта, чувствителността и вдъхновението, които са вложени във всяка творба“, каза кметът по време на откриването.
Картините, рисувани с маслени бои и акварел, графиките, паната от естествени материали, диамантните и бродираните гоблени, и паната, изработени с акрилни бои са прекрасни произведения и отразяват развитието, таланта и стремежа към красота и изразяване чрез изкуство на всеки от авторите им.
Изложбата може да бъде видяна до 10 октомври 2025 г. във фоайето на Община Благоевград.
В Световния ден на психичното здраве - 10 октомври Дневен център "Светлина“ организира Ден на отворените врати, в който всеки може да посети центъра ул. "Славянска“ №40 от 8:30 до 16:00 ч., където ще има възможност да се запознае с дейността му.
Социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Светлина“ е създадена през 2005 г. чрез реализиране на съвместен проект между Община Благоевград, "Глобална инициатива в психиатрията“ и Югозападен университет "Неофит Рилски“. Тогава в Благоевград е основан и първият в България комплекс за психично-здравни услуги в общността, включващ Защитено жилище, Дневен център и Информационен център за психично здраве, насочени към адаптацията и реинтеграцията на хора с тежки психични заболявания.
Дневният център "Светлина“ е с капацитет 25 места. В услугата работят социални работници, психолози и медицинска сестра.
