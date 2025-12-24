Методи Байкушев в последния работен ден преди Коледа в публикация във Facebook.
И допълни: "Екипи от предприятието ще дежурят по график на Бъдни вечер, за да може всеки да сподели вечерята със семейството си. Машините са подготвени, разполагаме с достатъчно количество сол – 200 т., ако се наложи".
Кметът се срещна и благодари на всички служители на ОП "Чистота“ за грижите, които полагат градът да е чист, зелен и проходим при зимни условия, като им пожела весели празници.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.