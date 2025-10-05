Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония

© Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония! Днес си припомняме смелостта, вярата и саможертвата на нашите предци, които с делата си промениха хода на историята. Това съобщи кметът на Благоевград Методи Байкушев.



На този ден почитаме героите, които с оръжие в ръка и с чисти сърца се бориха за свободата. Те ни оставиха урок, че бъдещето се гради с обединени усилия, с любов към родината и с отговорност към другия.



Днес сме призвани да бъдем единни, съпричастни, трудолюбиви и упорити, защото само така можем да продължим завета им. Да ценим знанието и образованието и най-вече да бъдем личен пример за децата си, за приятелите си, за общността си.



Героите от 1912 година ни показаха, че всяка велика промяна започва от вярата и делата на отделния човек.



Нека и ние днес бъдем достойни за тяхната памет с отговорност, доброта и стремеж към общо благо.



Скъпи съграждани, пожелавам Ви здраве и сили за добри дела, нека заедно работим Благоевград да бъде град на знанието, културата и човечността!



Честит празник! На добър час!



Заповядайте на честванията, които ще се състоят днес в Благоевград - полагане на венци и цветя, възстановка в парк "Бачиново", тържествена сесия на общински съвет и вечерен концерт.