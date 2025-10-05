ЗАРЕЖДАНЕ...
|Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
На този ден почитаме героите, които с оръжие в ръка и с чисти сърца се бориха за свободата. Те ни оставиха урок, че бъдещето се гради с обединени усилия, с любов към родината и с отговорност към другия.
Днес сме призвани да бъдем единни, съпричастни, трудолюбиви и упорити, защото само така можем да продължим завета им. Да ценим знанието и образованието и най-вече да бъдем личен пример за децата си, за приятелите си, за общността си.
Героите от 1912 година ни показаха, че всяка велика промяна започва от вярата и делата на отделния човек.
Нека и ние днес бъдем достойни за тяхната памет с отговорност, доброта и стремеж към общо благо.
Скъпи съграждани, пожелавам Ви здраве и сили за добри дела, нека заедно работим Благоевград да бъде град на знанието, културата и човечността!
Честит празник! На добър час!
Заповядайте на честванията, които ще се състоят днес в Благоевград - полагане на венци и цветя, възстановка в парк "Бачиново", тържествена сесия на общински съвет и вечерен концерт.
