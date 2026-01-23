И тази година, Община Сандански и Сдружение "За Мелник“ канят любителите на уникалното мелнишко вино на 7 и 8 февруари в град Мелник.Винопроизводителите от Мелнишкия регион ще представят най-доброто от своята продукция, а богатата фолклорна програма, поднесена от местни и гостуващи самодейни състави, ще превърне виненото изложение в истински празник за сетивата.Специални гости ще бъдат Румяна Попова и Володя Стоянов.Организаторите от Община Сандански и Сдружение "За Мелник“ отправят покана към производителите на домашно вино да се включат в традиционния конкурс, който се провежда в две категории – "Мелнишка лоза“ и "Букет“.Всеки, който желае да провери качествата на вината от реколта 2025 г., следва да предостави 2л. от "божествения еликсир“. Пробите ще се приемат в Кметство "Мелник“ в работните дни от 30 януари до 6 февруари, в часовете между 8:00 и 17:00."Очакваме ви на 7 и 8 февруари, 11:30 ч. в сърцето на очарователен Мелник", допълват от Общината.