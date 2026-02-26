Вчера, около 12:15 часа пред седалков лифт в ски зона в местността "Шилигарника“, землище на град Банско е възникнал скандал между група хора, по време на който са нанесени удари с ръце и крака на 57-годишен чужд гражданин.Той е пострадал със спукан череп и е транспортиран за лечение в болнично заведение в град София, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.