Медии и институции обсъдиха европейския акт за свобода на медиите на среща в Благоевград
Официален гост и лектор бе г-н Никола Миладинов, съветник "Преса и медии“ в Представителството на Европейската комисия в България.
"Европейският акт за свободата на медиите за първи път дава роля на ЕС в начина на регулиране на медийния сектор в 27-те държави-членки, без да влияе върху редакционната им работа“, подчерта Миладинов. "Свободата на медиите е част от демокрацията в Европа, а тя е застрашена“, допълни в представянето си той.
Участие в дискусията взе и областният управител на Благоевградска област Георги Динев. Той подчерта, че темата за свободата на медиите е от изключително значение и се обсъжда от десетилетия, но по думите му вече е време да се предприемат по-решителни стъпки за изграждане на стабилен мост на доверие и прозрачност в отношенията с журналистическата общност.
Темата предизвика задълбочена дискусия като представители на медии, организации и граждани имаха възможността да представят своите виждания за Европейския акт за свободата на медиите и неговото приложение в България.
Темата за свободата на медиите беше част от откриващо събитие на център Европа Директно – Благоевград. Центърът продължава работата си и в периода 2026 – 2030 година, а ръководителят му Красимира Хаджикосева потвърди, че посоката в дейността им остава същата – разговор с гражданите за ЕС, неговите политики, решения, последствия и възможности.
