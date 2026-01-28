"Новите правила на ЕС за медиите и как те влияят на журналистите“. Това беше темата на събитие, организирано от център Европа Директно – Благоевград, в което екипът на Областен информационен център – Благоевград взе участие днес. Срещата събра представители на медиите от Благоевград и региона, студенти и преподаватели от двата университета в града, местната власт и партньорски организации. Обсъден бе Европейския акт за свободата на медиите, който е в сила от 18 август 2025 г. и задава нови стандарти за редакционна независимост, прозрачност на медийната собственост и безопасност на журналистите.Официален гост и лектор бе г-н Никола Миладинов, съветник "Преса и медии“ в Представителството на Европейската комисия в България."Европейският акт за свободата на медиите за първи път дава роля на ЕС в начина на регулиране на медийния сектор в 27-те държави-членки, без да влияе върху редакционната им работа“, подчерта Миладинов. "Свободата на медиите е част от демокрацията в Европа, а тя е застрашена“, допълни в представянето си той.Участие в дискусията взе и областният управител на Благоевградска област Георги Динев. Той подчерта, че темата за свободата на медиите е от изключително значение и се обсъжда от десетилетия, но по думите му вече е време да се предприемат по-решителни стъпки за изграждане на стабилен мост на доверие и прозрачност в отношенията с журналистическата общност.Темата предизвика задълбочена дискусия като представители на медии, организации и граждани имаха възможността да представят своите виждания за Европейския акт за свободата на медиите и неговото приложение в България.Темата за свободата на медиите беше част от откриващо събитие на център Европа Директно – Благоевград. Центърът продължава работата си и в периода 2026 – 2030 година, а ръководителят му Красимира Хаджикосева потвърди, че посоката в дейността им остава същата – разговор с гражданите за ЕС, неговите политики, решения, последствия и възможности.