Медал от министъра на отбраната получи областният управител на Благоевград
Георги Динев, от своя страна, изрази благодарност за високото отличие, като подчерта, че го приема като признание за усилията на всички институции, които работят заедно за съхраняване на българската военна история и паметта за героизма на предците ни. Динев отбеляза, че наградата в голяма степен се дължи и на работата на експертите в състава на Областната комисия "Военни паметници“.
Отличието се връчва за активна дейност и постигнати високи резултати в съхранението на военноисторическото наследство на Република България през 2025 г., за устойчиви постижения в дейностите по проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници, за принос при попълването и актуализирането на Националния регистър на военните паметници и по повод 140 години от отбелязването на победите на Българската армия в Сръбско-българската война.
През 2025 г. с постановление на Министерски съвет бяха осигурени 419 817 лв. за опазване и поддържане на военни паметници, разпределени по общини. В резултат на това в момента са извършват ремонтно-възстановителни дейности на чешма-паметник на загиналите във войните (1912-1945) в с. Падеш, община Благоевград. С осигурените средства бяха почистени надгробният паметник на загинали в Балканската война военнослужещи в местността "Варвара“ край с. Елешница, община Разлог и надгробният паметник на загинали в Балканската война военнослужещи в местността "Кръсто“ също край с. Елешница, община Разлог.
