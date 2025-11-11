ЗАРЕЖДАНЕ...
Масово в България се продава фалшиво сирене
Най-много имитиращи продукти са пуснати на пазара през юли и август, когато е и пика на туристическия сезон в България. Според специалисти основната част от сиренето с палмова мазнина отива в хотелите, които предлагат ол инклузив на клиентите си. Другият голям потребител на фалшиво сирене са пекарните за закуски, които го влагат в баници и тутманици.
Все пак количествата имитиращо сирене са по-малко спрямо деветте месеца на миналата година, когато сме изяли 9783 тона.
Намалява обаче и истинското сирене от преработвателите, като от януари до юни те са произвели 53 500 тона, докато за същия период на миналата година количествата надхварлят 54 100 тона.
По-малко са и сирената от овче, козе и биволско мляко. Като по данни на МЗХ от мандрите са излезли 6800 тона през тази година, при 7220 тона през миналата.
Общо произведеното мляко у нас достига над 543,4 млн. литра, което е повече от това през миналата година – 533,1 млн. литра.
Основното количество е кравето мляко, което заема близо 98% от всичкото добито мляко. За деветте месеца в страната ни са произведени близо 68 100 тона пресни млека и 134 000 тона заквасени млека.
