|Масово се подават жалби, свързани с упражняване на правото на труд
Комисията за защита от дискриминация защитава правата на гражданите вече 20 години. "Смятам, че и занапред имаме какво да дадем на гражданите. Желаем Комисията да се развива с по-бързи темпове, да я надградим и да й създадем образ на стожер на справедливостта“, заяви председателят й.
От два месеца жалби и сигнали могат да бъдат подавани електронно през сайта на Комисията за защита от дискриминация. По този начин достъпът на гражданите е улеснен значително, добави Елка Божова.
По думите й повече жалби и сигнали постъпват от жени. Жалбите за сексуален тормоз на работното място, постъпили в Комисията, не са много и са подавани както от жени, така и от мъже, допълни тя. Не са малко жалбите, свързани с използване на слово на омраза.
"В годините назад е имало включително по отношение на представители на най-високата трибуна сред нашето общество – Народното събрание. Когато народни представители си позволяват да използват слово на омраза в парламентарната зала, тогава светва онази червена лампа, която може да ни обезпокои – дали това слово на омраза преминава границата на нормалното политическо говорене“, коментира Божова.
За да се образува производство пред КЗД, трябва да има административен документ – жалба, сигнал или доклад за самосезиране. Жалбата се разглежда за редовност и допустимост и се образува производство с разпореждане.
"След образуване, с разпореждане на председателя на Комисията се събират писмени доказателства, а в открито заседание, което е втората фаза на производството, има възможност и за гласни доказателства. След като приключи фазата на открито заседание, съставът се оттегля и взема решение в законоустановения срок. Решенията са административни актове. Когато има задължително предписание, страната, която търпи санкцията, следва да изпълни зададеното в състава и отразеното в решението, дори когато решението се обжалва. Ако недоволната страна има желание, може да обжалва пред Административен, а след това и пред Върховен административен съд“, обясни Божова.
Производството пред Комисията за защита от дискриминация е напълно безплатно за гражданите. "Освен това осребряваме пътните разходи на страните в дадено производство – било то свидетели, било ответна страна или на жалбоподатели“, допълни гостът.
В момента Комисията за защита от дискриминация провежда информационна кампания за информиране на гражданите относно Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за правата на хората с увреждания. До момента такива кампании са проведени във Враца, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, а интересът на гражданите е бил голям, сподели Божова. "Гражданите поставиха въпроса за немалко редки заболявания, които не са включени в реимбурсираните списъци на НЗОК“, допълни тя.
