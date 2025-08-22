Новини
Мащабен ремонт на стойност 18 милиона лева на ДТ "Никола Вапцаров" – Благоевград
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:29Коментари (0)83
©
Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност на стойност 18 милиона лева по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027,  BG16FFPR003-1.001 - Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж с проект "Модернизиране на Драматичен театър “Никола Вапцаров" за устойчиво и интегрирано развитие на културата, културния туризъм и креативни творчески индустрии в Благоевград“.

Проектът е част от дългосрочната визия за превръщане на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ в модерен регионален културен център с поглед към бъдещето. 

Партньори по проекта са: РКА "Престо", ПГСАГ ,,Васил Левски“- Благоевград, НХГ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград и Сдружение "На фокус". Предстои да бъдат обявени обществени поръчки за проектиране, строителство, оборудване и обзавеждане.

По думите на дългогодишният директор на държавния културен институт Маргарита Мачева, предстои стартирането на цялостна модернизация на двете сгради на театъра – основната сграда в центъра на Благоевград и производствената база за декори в квартал "Грамада“, като по този начин Драматичен театър "Никола Вапцаров“ започва нова ера в развитието си – с модерни зали, зелени решения и пространства, отворени за младите творци и публиката.

Емблематичната историческа сграда на театъра ще се превърне в съвременно културно пространство, което ще вдъхновява и привлича публика от всички възрасти. А производствената база ще бъде трансформирана в мултикултурен център с обучителни програми за младежи.

Според Маргарита Мачева, концепцията и виждането за театралната сграда трябва да се базира на съчетаването на уважение към архитектурното наследство с иновативни решения, които ще подобрят функционалността, комфорта и естетиката на театъра. 

Изпълнението на проекта ще допринесе за развитието на културния живот в региона, ще създаде нови възможности за артистите и ще укрепи позицията на театъра като важен културен център сред обществеността.

Проектът включва основен ремонт, внедряване на енергийно ефективни решения, съвременни технологични системи и създаване на напълно достъпна архитектурна среда. Със специална грижа ще бъдат модернизирани и трите зрителни зали, така че да отговарят на всички съвременни професионални, технически и комфортни стандарти – за артисти, екип и публика. 

Сред новите устойчиви решения е и изграждането на зелени покривни пространства, които ще допринасят за по-добър микроклимат, намаляване на енергийните разходи и естетическо обогатяване на архитектурата.

Особено важен акцент е поставен върху трансформацията на производствено-складовата база в иновативен културен център за работа с ученици и младежи. Пространствата ще бъдат адаптирани за образователни програми, театрални ателиета, младежки продукции и креативни дейности, насърчаващи активното участие на младите хора в културния живот на града.

Това е поредното доказателство за успешното управление на културния институт в последните години. Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград укрепва позицията си като водещ съвременен културен център, а този успех е резултат от екипната работа, иновативния подход и постоянната отдаденост и ангажираност към високи стандарти.






