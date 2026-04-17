Устройствата за машинно гласуване вече потеглиха към регионалните центрове, контролирани и охранявани от МВР. В над 9300 секции гласоподавателите ще могат да избират между хартиена бюлетина и електронен интерфейс.
ФОКУС припомня, че ЦИК и Министерството на електронното управление стартират пилотен проект в помощ на незрящите, а Благоевград е един от градовете, в който ще има от специалните бюлетини.
Първи изборен район - Благоевградски е един от районите, където ще има тактилни шаблони за гласуване. Пилотната схема обхваща още четири ключови района: трите многомандатни района в София и един в Пловдив.
Тези помощни средства са проектирани специално за избиратели със зрителни увреждания, позволявайки им да упражнят правото си на глас напълно самостоятелно.
